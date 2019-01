Acidente de comboio na Dinamarca faz pelo menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram num acidente de comboio na Dinamarca, na ponte que liga as ilhas Zelândia e Fiónia. As autoridades confirmaram entretanto a existência de 16 feridos.

O jornal dinamarquês Jyllands-Posten conta que o comboio de alta velocidade foi atingido por materiais de um comboio de carga que seguia na direção oposta.

Terá sido o vento forte a rasgar as lonas que cobriam os vagões e várias caixas com garrafas foram projetadas.

Havia 160 passageiros e três funcionários a bordo do comboio acidentado. Os feridos estão a ser socorridos no local e as pessoas que escaparam ilesas estão a ser retiradas da ponte.

A Storebælt, a ponte suspensa da rede rodoferroviária dinamarquesa onde o acidente ocorreu esta manhã, foi encerrada.