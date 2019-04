Avião vai transportar feridos do acidente na Madeira para a Alemanha

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão afirmou esta quinta-feira que vai ser disponibilizado um avião para transportar os feridos do acidente na Madeira para a Alemanha, adiantando que uma equipa médica vai avaliar a sua condição para viajar.

Heiko Maas explicou que, na sexta-feira, vai chegar um avião de transporte médico para levar os feridos que estejam em condições de ser transportados, mediante uma avaliação médica a que vão ser sujeitos.

O chefe da diplomacia alemã acrescentou que o operador turístico também vai enviar uma aeronave para transportar os restantes cidadãos alemães envolvidos no acidente.

"Gostaria também de agradecer ao Governo português por disponibilizar um avião para levar os corpos daqueles que perderam a vida", afirmou Heiko Maas, em conferência de imprensa à porta do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, em que falou aos jornalistas portugueses e estrangeiros, com as suas declarações a serem traduzidas.

Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas alemães, no Caniço, concelho de Santa Cruz, na quarta-feira à tarde.

As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas de nacionalidade alemã.

Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses -- o condutor e a guia.

Dezassete feridos permanecem internados, indicou hoje o Serviço Regional de Saúde da Região (SESARAM).

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, garantiram hoje que os dois feridos portugueses no acidente com um autocarro turístico na Madeira "estão estáveis" e não há vítimas em risco de vida.