Acordo do Brexit votado na terceira semana de janeiro

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou esta segunda-feira no parlamento de Londres que tenciona reagendar a votação do acordo para o Brexit para a semana que começa no dia 14 de janeiro.

"Posso confirmar hoje que pretendemos voltar ao debate do Voto Significativo na semana que começa a 07 de janeiro e realizar o voto na semana seguinte", afirmou esta tarde na Câmara dos Comuns, onde fez uma intervenção sobre o resultado da cimeira de líderes europeus na semana passada em Bruxelas.

Na semana passada, May adiou a votação para evitar um chumbo na Câmara dos Comuns do acordo que obteve com União Europeia.

A líder do governo britânico, que tem sofrido pressões do seu próprio partido e da oposição, admitiu que a maioria dos deputados continua desconfortável com a questão da fronteira com a Irlanda do Norte e reafirmou que um segundo referendo sobre o Brexit não está em cima da mesa, depois do ex-primeiro-ministro, Tony Blair, ter defendido uma nova consulta popular.

Do lado de Bruxelas, os 27 estados-membros garantem que o acordo entre ambas as partes "é o único possível", não estando previstas novas negociações.