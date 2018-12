O líder norte-coreano, Kim Jong-un, de 35 anos, pretende dar um cunho mais moderno à televisão do país, com o qual a imagem da "senhora cor-de-rosa" não combina. A apresentadora Ri Chun-hee, já com 75 anos de idade, deverá dar o lugar a uma nova geração de pivôs.

De acordo com a imprensa internacional, os novos apresentadores televisivos serão mais jovens e deverão vestir cores fluorescentes, em vez do rosa da atual pivô. Também o modo tradicionalmente mais ríspido e severo com que Ri Chun-hee apresentava as notícias deverá ser substituído por um tom mais conversacional e cativante. Além disso, o conteúdo dos programas deverá deixar de ser exclusivamente ideológico e com foco nos líderes do país e nas suas conquistas., para passar a ter reportagens mais diversas, focadas na vida da população.

"O principal objetivo de Kim Jong-un é criar uma nova era na televisão que acompanhe o novo século e as suas tendências", explicou Kang Dong-wan, professor da Dong-A University, na Coreia do Sul, em entrevista à ABC News. Os telespectadores norte-coreanos estão cada vez mais expostos a programas de outros países e já não respondem tão bem aos estilo televisivo até agora em vigor na Coreia do Norte.

Ri Chun-hee tem sido a imagem da Central Coreana de Televisão (KCTV) há várias décadas, tendo sido a responsável pelo anúncio de momentos determinantes da história da Coreia do Norte, como as mortes dos líderes Kim Il Sung e Kim Jong-il ou o lançamento de testes nucleares.