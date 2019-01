Um rapaz de 14 anos foi acusado de homicídio em Houston, Estados Unidos, depois de ter provocado um acidente de trânsito mortal por causa de uma partida.

Tudo começou uma brincadeira. O suspeito conduzia um SUV pela cidade e dois outros jovens atiravam ovos a outros carros, conta a NBC News.

Alegadamente um dos condutores atingido por ovos apontou uma arma aos jovens e começou a persegui-los.

Os adolescentes fugiram a alta velocidade e passaram um sinal vermelho, acabando por chocar contra uma carrinha Ford, provocando a morte da condutora, de 45 anos.

O rapaz de 14 anos que estava ao volante sofreu apenas uma fratura no tornozelo. Foi detido e encontra-se a aguardar julgamento num centro de detenção juvenil.

As autoridades já identificaram o condutor do carro que perseguiu os jovens, e que não parou no local do acidente, mas este ainda não foi interrogado.