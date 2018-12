Aeroporto de Gatwick não reabre antes das seis horas da manhã desta sexta-feira

Está longe de estar resolvido o problema com drones que afeta, desde a noite desta quarta-feira, o aeroporto de Gatwick. A Eurocontrol, entidade responsável pela manutenção do aeroporto, adiantou que as pistas do aeroporto não devem reabrir antes das seis horas da madrugada desta sexta-feira.

A Sky News adianta ainda que os responsáveis do aeroporto pediram aos passageiros que não se desloquem ao local durante esta sexta-feira. Em comunicado, o aeroporto explica que há "avistamentos contínuos de drones", sendo que algumas das companhias aérea já cancelaram a totalidade dos seus voos.

A Ryanair já anunciou que todos os seus voos com partida ou chegada prevista para Gatwick serão movidos para Stansted.

"Estamos extremamente desapontados", asseguram os responsáveis no comunicado, sublinhando que esta é uma "época importante do ano."

Estão a ser construídos, neste momento, vários planos em conjunto com as linhas aéreas para retomar as operações "assim que for dada autorização para reabrir as pistas."

