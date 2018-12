Aeroporto de Hannover encerrado após veículo entrar numa pista de aterragem

O aeroporto de Hannover, na Alemanha, foi reaberto depois de ter estado encerrado durante várias horas, após um veículo ter entrado numa das pistas de aterragem, na tarde deste sábado, às 15h40 (14h40 em Portugal continental).

O condutor do veículo foi prontamente detido mas os voos continuaram a ser desviados para Hamburgo ou Bremen durante a tarde. A polícia confirmou que as operações foram todas repostas às 20h00 locais.

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt