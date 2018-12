Afinal não foi um OVNI. A explosão elétrica que iluminou o céu de Nova Iorque

Uma grande explosão numa estação elétrica, em Nova Iorque, durante a última noite, iluminou o céu de uma luz azul fluorescente.

O fenómeno, que durou vários minutos, aconteceu na zona de Queens, depois de uma explosão na estação elétrica da empresa energética Con Edison.

A causa do incidente foi confirmada pela polícia de Nova Iorque e pela própria empresa energética, que adiantou estar a "investigar as causas do acidente".

A polícia alertou a população para evitar a área, confirmando depois que a explosão não casou nenhum ferido.

Muitas pessoas partilharam fotos do céu fluorescente nas redes sociais e foram vários os moradores da zona que disseram acreditar ter presenciado uma invasão extraterrestre.

Em declarações ao jornal The Guardian , um residente nova-iorquino que mora junto à estação elétrica contou que estava a ver televisão quando esta se apagou e apareceu uma "gigante luz brilhante". "Era tão brilhante que pensei que era um OVNI [objeto voador não-identificado]. Vivo aqui há 37 anos e nunca vi nada assim".

A própria polícia de Nova Iorque teve de garantir no Twitter que não existia indícios de que o incidente tenha estado relacionado com "atividade extraterrestre".

O incidente levou ao corte da eletricidade em algumas ruas e causou um apagão no Aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque. O presidente da câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, avisou ainda que o incidente está a causar atrasos nos transportes.