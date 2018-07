As empresas de transporte Uber e Cabify anunciaram que vão suspender temporariamente a sua atividade em Barcelona, depois dos episódios de violência que marcaram a manifestação de taxistas que aconteceu na capital catalã, esta quarta-feira.



A notícia avançada pelo jornal La Vanguardia refere que a associação Unauto - que representa o setor VTC (veículos de transporte com condutor) - denunciou que as agressões foram "extremamente graves".

Para além dos funcionários, também os passageiros foram agredidos e os carros vandalizados.

Ainda assim, os taxistas vão continuar com as manifestações. Na origem dos protestos está o receio dos taxistas em perder o emprego, com o crescimento das plataformas de transporte privado.