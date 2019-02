Ajuda humanitária entra na Venezuela

Primeiro camião com ajuda atravessa fronteira do Brasil com a Venezuela

O primeiro dos camiões com ajuda humanitária do Brasil para a Venezuela chegou este sábado à cidade de Pacaraima, localizada junto à fronteira que está fechada desde quinta-feira, por ordem do regime de Nicolas Maduro. Espera-se que o segundo camião de ajuda humanitária também atinja ainda durante o dia de hoje aquela linha de fronteira, apesar de ter sofrido alguns problemas técnicos no trajeto de 220 quilómetros entre a cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, e a cidade de Pacaraima.

PUB

Na fronteira da Venezuela com a Colômbia

O Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, assistiu, na fronteira com a Colômbia, à partida simbólica de camiões com ajuda humanitária para a Venezuela. "A ajuda humanitária vai a caminho da Venezuela", afirmou Guiadó na fronteira em Cúcuta, Colômbia, cerca das 15h35 em Lisboa (11:35 na Venezuela), minutos antes de subir a um camião com ajuda, numa cerimónia transmitida em direto pelas televisões. Ao lado de Guaidó, estava o Presidente colombiano, Ivan Duque, que antes formalizou a entrega dos camiões com a ajuda humanitária. Não há ainda informação sobre a entrada em território venezuelano.

Foto: REUTERS/Marco Bello

Bem vindos ao "lado certo da história"

O presidente interino está em Cúcuta, uma cidade na fronteira com a Colômbia onde falou sobre os soldados de Nicolas Maduro que desertaram este sábado. Pelo menos quatro membros da Guarda Nacional Bolivariana desertaram este sábado e pediram a proteção das autoridades na cidade colombiana de Cúcuta, revelaram fontes oficiais colombianas numa curta mensagem enviada à imprensa.

Focos de Tensão na fronteira com a Colômbia

Militares da Guarda Nacional da Venezuela lançaram gás lacrimogéneo sobre os manifestantes que se concentravam junto a uma das quatro pontes fronteiriças. Jornalistas da agência France Press testemunharam este acção dos agentes. As forças governamentais lançaram gás lacrimogéneo sobre dezenas de pessoas que gritavam "Queremos trabalhar". A maioria dos populares desconhecia a ordem do governo de Nicolas Maduro para fechar todas as pontes até aviso em contrário.