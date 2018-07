Alternativa à OMC é "a lei da selva", diz o líder da organização

O secretário-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) diz que a alternativa à instituição que lidera é "a lei da selva" com milhões de empregos a desaparecerem.

Roberto Azevedo defende que a guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos da América pode provocar uma "desaceleração económica" e diminuição do poder de compra em todos os países.

O líder da OMC, acredita, contudo, que a OMC vai sobreviver às recentes tensões sentidas nos campos diplomáticos e comerciais.

As declarações de Roberto Azevedo surgem depois de Donald Trump ter decidido aplicar uma série de taxas sobre a importação de vários produtos, decisões à margem da Organização Mundial do Comércio.

Ainda hoje, o presidente dos EUA acusou a china de ser cruel para os agricultores norte americanos, através de tarifas impostas por Pequim aos seus produtos. Trump alertou Pequim para as consequências dessa politica, avisando que até agora os Estados Unidos estavam a ser gentis.

Entretanto, no encontro dos chamados BRICS que decorre em Joanesburgo, o presidente chinês aconselhou os países dessa organização - que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul -​​​​​​ a não cederem ao unilateralismo, considerando que ninguém sairá vencedor de uma guerra no mercado global.