Ameaça de bomba leva a cinco aterragens de emergência esta quinta-feira

Cinco aviões fizeram aterragens de emergência no Chile, Peru e Grécia devido a ameaças de bomba.

De acordo com a Agência France-Press um dos aviões - que pertencia à empresa alemã Condor - viajava com cerca de 250 passageiros, proveniente do Egito e destinado à Alemanha. A aeronave aterrou de emergência em Creta, no sul da Grécia, depois de um alerta de bomba.

"O piloto pediu à torre de controlo do aeroporto de Cannée para aterrar de emergência, depois de ter recebido informações que indicavam existir aparelhos explosivos a bordo", disse fonte da polícia à AFP.



O aparelho, um Boeing 753, proveniente da estação balnear egípcia Hurghada, aterrou, segundo as primeiras informações, cerca das 20h30 locais (18h30 de Lisboa), em Cannée, na parte oriental da ilha de Creta.



Os passageiros foram retirados "e estão todos em segurança, sãos e salvos", acrescentou esta fonte.



Estão a ser feitas inspeções ao aparelho pelos serviços de segurança do aeroporto e da polícia local.



Uma equipa de explosivos deve entrar no aparelho às 00h00 locais, que era a hora prevista para a chegada do avião ao destino, Dusseldorf, no oeste da Alemanha.

As aterragens de emergência no Chile e no Peru foram avançadas pela agência Reuters que cita a Autoridade Chilena de Aviação Civil.



De acordo com o site noticioso Sputnik, as ameaças de bomba parecem ser falsas. Três dos aviões já foram inspecionados pelas autoridades e não foram encontradas bombas.



Dois dos voos pertencem à Latam Airlines e dois à Sky, uma companhia aérea chilena de baixo custo.



As ameaças terão sido feitas por telefonema anónimo para o escritório da Direção Geral de Aeronáutica Civil do Chile (DGAC). Os órgãos de comunicação chilenos avançaram que durante esta quinta-feira foram feitas pelo menos oito ameaças de bombas falsas em voos comerciais.



Notícia atualizada às 00h48