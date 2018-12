Ameaça de bomba obriga a evacuar parte do aeroporto de Amesterdão

Uma ameaça de bomba obrigou à evacuação de parte da área de Partidas do aeroporto Schiphol, em Amesterdão, Holanda.

Um homem foi detido depois de alegar que tinha uma bomba consigo, mas a sua bagagem foi examinada e não revelou nada suspeito.

A informação foi avançada pela polícia militar holandesa à Reuters.

Os passageiros foram retirados do Terminal 3 e as lojas encerradas durante menos de uma hora, tendo a zona sido reaberta após a detenção do suspeito.

As autoridades ainda não avançaram os motivos e circunstâncias da ameaça.