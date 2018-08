Amnistia Internacional acusa governos europeus de "conluio" com a Líbia

Há menos pessoas a fazerem-se ao mar rumo à Europa, mas o número de mortes aumentou: mais de 700 só em junho e julho passados.

Não é por acaso. A Amnistia Internacional explica que há um efeito combinado de políticas europeias que estão a tentar fechar a rota do Mediterrâneo Central. O resultado é que há mais pessoas a morrer afogadas ou de volta aos tenebrosos centros de detenção líbios.

O relatório acusa a União Europeia de conspirar para conter os migrantes do lado de lá do Mediterrâneo. São os governos europeus que financiam, treinam e equipa a Guarda Costeira Líbia. E parecem estar a ser bem sucedidos. Em março, havia 4.400 migrantes nos centros de detenção líbios; em julho eram já 10 mil.

Um dos exemplos é de meados do mês de junho quando uma das ONG deu com uma embarcação a afundar-se com dois cadáveres e uma mulher ainda viva, depois da intervenção da Guarda Costeira da Líbia.

Do outro lado, diz o relatório, está o novo governo italiano, que passou a complicar ou a recusar o desembarque de navios com pessoas resgatadas das águas. O governo de Malta está a ir pelo mesmo caminho e as organizações não-governamentais que recolhem quase metade dos náufragos do Mediterrâneo estão ser demonizadas e perseguidas criminalmente.

O resumo deste cenário está no título do relatório: "Entre a espada e o profundo mar azul." Os migrantes precisam de acolhimento na Europa, mas antes precisam de rotas seguras para chegarem vivos.