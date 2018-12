Andar de transportes públicos passa a ser gratuito para todos no Luxemburgo

O Luxemburgo vai passar a ser o primeiro país do mundo a ter transportes gratuitos para todos. A medida vai entrar em vigor no verão do próximo ano e foi uma promessa do uma promessa do governo de coligação reeleito.

Atualmente os jovens com menos de 20 anos já podem circular nos transportes sem pagar. Para todos os outros os preços dos bilhetes estão limitados a dois euros por até duas horas de viagem.

Ao oferecer viagens comboio, elétricos e autocarros o governo espera diminuir as emissões poluentes e reduzir o trânsito, um problema grave no pequeno país. Isto porque acolhe todos os dias 200 mil pessoas vindas da Bélgica, França e Alemanha.

Só para a capital, onde moram 110 mil pessoas, deslocam-se para trabalhar 400 mil pessoas vindas do resto do país ou dos países vizinhos.

Segundo um estudo do The Guardian, cada condutor passou aqui, em média, 33 horas preso no trânsito na em 2016.

O governo reeleito liderado por Xavier Bettel prometeu ainda legalizar a canábis para uso recreativo e criar dois novos feriados nacionais.