Andy Serkis ressuscita Gollum para ridicularizar Theresa May e o seu Brexit

Numa altura em que o Reino Unido vive um impasse político devido ao processo do Brexit, os britânicos que estão contra a saída do país da União Europeia viram-se agora contra o Governo de Theresa May.

Depois do adiamento da votação no Parlamento, Theresa May iniciou um périplo pela Europa para tentar salvar o acordo. A atitude e resistência da líder do governo conservador motivou várias críticas e foi alvo de paródia.

O ator Andy Serkis quis resuscitar a sua personagem de "O Senhor dos Anéis" para ridicularizar o plano para o Brexit, da autoria da primeira-ministra britânica.

Andy Serkis resurrects Lord of the Rings' Gollum character to shred Theresa May in a spoof video pic.twitter.com/cMSw9zYKYz - The Independent (@Independent) December 10, 2018

No vídeo com pouco mais de dois minutos e que se tornou viral nos últimos dias, o ator que interpretava "Gollum", refere-se ao dossier do Brexit como "precioso", fazendo a ligação ao Anel que é descrito na na obra de JRR Tolkien.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais e no Youtube e conta até ao momento com milhões de visualizações.