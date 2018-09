Anthony Bourdain vence dois prémios Emmy depois de ter cometido suicídio

O chef Anthony Bourdain, que morreu em junho deste ano, aos 61 anos, recebe, a título póstumo, dois prémios Emmy, os galardões que distinguem os melhores trabalhos em televisão, pelo seu programa de cozinha "Parts Unknown".

"Parts Unknown" venceu o Emmy de "Melhor série informativa ou programa especial". O chef ganhou também o prémio de "Melhor guião num programa de não-ficção" por um episódio do mesmo programa que foi gravado no sul de Itália, e transmitido em novembro do último ano.

Outros três Emmys foram ainda atribuídos a vários profissionais do programa, pelo seu trabalho técnico - nas categorias de Melhor Edição de Imagem, Melhor Edição de Som e Melhor programa de não-ficção".

Os prémios foram anunciados na segunda noite dos Creative Arts Emmys, que atribuem os prémios mais técnicos e secundários. A cerimónia principal, onde serão atribuídos os grandes prémios, acontece a 17 de setembro.

Anthony Bourdain já tinha ganho vários prémios Emmy por este programa, entre 2013 e 2016.

"Parts Unknown" mostra o chef à descoberta da cozinha tradicional de alguns dos destinos menos conhecidos à volta do mundo. Bourdain gravou um episódios deste programa no Porto, em julho de 2017, tendo antes disso passado já passado por Portugal em 2011, quando esteve em Lisboa para gravar para outro programa televisivo "No Reservations", e em 2009, quando esteve em São Miguel, nos Açores.