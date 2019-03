Aos 104 anos queria ser presa e a policia fez-lhe a vontade

Uma organização de caridade incentivou todos os residentes do lar Stokeleigh Care Home a dizerem que desejos gostavam de ver cumpridos. O pedido mais estranho foi o de Anne que, aos 104 anos, não se lembra de ter quebrado qualquer lei.

A organização contactou a policia local para saber se os agentes estavam dispostos a colaborar. Conta a televisão britânica Sky News que a agente Kelly Foyle recebeu uma mensagem de correio eletrónico com o pedido, ficou intrigada, mas decidiu aceitá-lo. Pensei "Uau, que coisa estranha para se desejar".

Anne sofre de demência e quando os agentes chegaram ao lar já não se lembrava que tinha pedido para ser presa. No entanto, quando o agente Stephen Harding lhe colocou as algemas, ela sorriu e mostrou-se feliz. A "detida" foi levada para o carro da policia e daí partiu para uma pequena volta pela cidade.

Foto: Hartford Care

No final, ela confessou: "Tive um dia lindo, muito interessante. Nada assim tinha acontecido comigo. Eles colocaram-me as algemas, eu tive direito a tudo. Como é que me senti na pele de uma criminosa? Bem, vou passar a ser mais cuidadosa com o que eu digo e faço. Mas a polícia foi muito gentil."

O lar publicou no Facebook várias fotografias do dia passado por Anne, descrevendo: "Que dia mágico! Hoje a Anne viu concretizado o desejo de ser presa aos 104 anos por ser uma cidadã honesta! Foi algo que ela sempre quis experimentar. A Anne teve um grande dia, desfrutou cada minuto, das algemas ao passeio no carro da polícia, foi realmente fantástico!"

Foto: Hartford Care

A agente Kelly Foyle explicou que esta foi a pessoa mais idosa que alguma vez prendeu.