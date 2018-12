Apreensivos com o pós-Brexit, britânicos no Algarve confiam na "amabilidade" do governo português

No final da reunião com o embaixador alguns britânicos mostraram apreensão face à saída do Reino Unido da União Europeia. A começar por aqueles que não têm visto de residência.

Não é o caso de Rory Stuart. Está em Portugal há já alguns anos. Mas, mesmo acreditando na "amabilidade" do governo português, mostra-se apreensivo com o futuro." Não sabemos quais são os nossos direitos. Em princípio Portugal é amável com os emigrantes, muito mais do que Inglaterra", diz este inglês. Mesmo assim não sabe como serão os próximos tempos.

A repórter Maria Augusta Casaca registou as preocupações dos britânicos no Algarve.

"Já perdi muito dinheiro", lamenta, adiantando que com a desvalorização da libra a sua pensão baixou.

Paula, outra inglesa presente no encontro, gostava de ficar em Portugal para sempre mas também está preocupada. "Adoro viver aqui, espero que o nosso futuro aqui seja seguro porque temos este acordo bilateral com Portugal."

"Vocês não querem que nós saiamos [da União Europeia] e certamente nós não queremos ir. Infelizmente, e tenho vergonha de o dizer, o governo britânico está num péssimo estado e ninguém sabe o que vai ser o futuro", lamenta Beverly, uma inglesa que vive em Portugal há 46 anos esclarece que a maior preocupação vem da parte dos que não têm visto de residência. "E há muitos que aqui estão que não têm residência legalizada", esclarece.

O embaixador Chris Sainty considera naturais todas estas apreensões e deixou um conselho aos cerca de 80 britânicos que se deslocaram até ao Cineteatro em Loulé. "É muito importante que todos os britânicos se registem como residentes de forma legal e formal antes da data da nossa saída da União Europeia", esclareceu.

Estes e outros conselhos terão sido deixados lá dentro, na reunião junto dos britânicos residentes no Algarve. A embaixada britânica proibiu a entrada a jornalistas neste encontro.