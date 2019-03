Aprovado o adiamento, May diz voltar a Londres com vontade de reunir apoios

Theresa May garante que vai continuar a trabalhar para garantir que o Reino Unido sai da União Europeia com um acordo. Numa conferência de imprensa, esta noite, em Bruxelas, a chefe do Governo britânico reagiu ao adiamento do Brexit até 22 de maio, isto no caso de os deputados britânicos aprovarem o documento já na próxima semana.

"A decisão de hoje sublinha a importância da aprovação do acordo na Câmara dos Comuns, na próxima semana, para que chegue ao fim a incerteza e para que saiamos de forma suave e ordenada. Vou voltar ao Reino Unido e trabalhar para construir apoios de modo a que o acordo passe. Sei que os deputados têm opiniões apaixonadas e eu respeito essas diferentes posições. Já expressei a minha frustração e sei que os deputados também estão frustrados. Têm um trabalho difícil para fazer", reconheceu May, que já esta semana deixou palavras de crítica aos membros da Câmara dos Comuns, acusando-os de terem vindo a adiar ao máximo qualquer decisão.

Deixado o aviso, a primeira-ministra britânica deixou um apelo à união. "Espero que possamos todos concordar que este é o momento de decidir. Farei tudo para garantir que saímos com um acordo e para levar o nosso país para a frente", declarou em Bruxelas.

