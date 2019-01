Arma de fogo viaja sem ser detetada dos Estados Unidos para o Japão

A viagem desta arma começou em Atlanta e terminou no Japão. O que torna o caso notícia é que deveria ter sido detetada nos controlos de bagagem feitos no aeroporto de partida, mas teve de ser o dono da arma a alertar as autoridades.

De acordo com a CNN, o passageiro ter-se-á esquecido que tinha a arma na mala de mão e só terá dado conta de que a tinha em sua posse aquando da chegada ao destino final.

Esta falha de segurança ocorreu duas semanas depois do início da paralisação de parte do Governo dos Estados Unidos, o que tem afetado de forma significativa alguns serviço. Alguns funcionários do aeroporto em questão não estão a ser pagos. A TSA, entidade norte-americana responsável pela segurança nos voos comerciais, depressa desmentiu qualquer ligação entre a paralisação e esta falha de segurança, garantindo que no dia do incidente estava um número normal de funcionários ao serviço. Desde o inicio da paralisação, centenas de funcionários da TSA estão de baixa médica.

"A perceção de que isso poderia ter ocorrido como resultado da paralisação parcial do Governo seria falsa", afirmou a TSA à CNN. "A taxa de ausência nacional não programada de funcionários da TSA na quinta-feira, 3 de janeiro de 2019, foi de 4,8% em comparação com 6,3% no ano passado, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. Então, de facto, as ausências foram maiores há um ano, nessa data."

A entidade assume, no entanto, que os responsáveis por esta falha de segurança serão responsabilizados.

Este tipo de falhas de segurança têm sido recorrentes, segundo a CNN, revelando que a TSA tem tido dificuldades em detetar a presença de armas e explosivos nos controlos que efetua. Em 2015, o responsável da entidade teve que se demitir, após terem falhado quase todos os testes a que foram submetidos.

Mesmo assim os atuais responsáveis dizem que os padrões de segurança não estão comprometidos e que voar continua a ser seguro.