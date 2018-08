Arroz, carvão, perfume. Turquia aumenta taxas para produtos norte-americanos

Já estão em vigor na Turquia os aumentos das taxas alfandegárias sobre os produtos importados dos Estados Unidos. A ordem foi publicada esta quarta-feira no Diário Oficial turco - o equivalente ao Diário da República português.

Os aumentos atingem produtos tão essenciais como o arroz. Também o álcool, o carvão, os automóveis e os cosméticos.

Na terça-feira, o presidente da Turquia anunciou um boicote aos produtos eletrónicos norte-americanos, em resposta às sanções norte-americanas.

No início do mês, Washington impôs restrições contra os ministros turcos do Interior e da Justiça para pressionar a libertação de Andrew Brunson, um pastor protestante norte-americano, detido há quase dois anos por suposto envolvimento na tentativa de golpes de estado de julho de 2016. O pastor é acusado de terrorismo e espionagem.

Mais recentemente, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a duplicação das tarifas do alumínio e do aço turcos.

Perante a decisão de Washington, a moeda turca (lira turca) entrou numa espiral descendente para novos mínimos de sempre, tendo já desvalorizado em mais de 25%.

Já esta quarta-feira foi conhecida a decisão da Justiça turca sobre um recurso interposto por Andrew Brunson. Um tribunal turco rejeitou o apelo e o pastor vai continuar detido.