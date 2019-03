As primeiras cores do Festival da Língua Portuguesa na Bahia. Veja as fotos.

Na cidade brasileira de Salvador, no estado da Bahia, a primeira edição do Festival da Língua Portuguesa (FELPO) começa com a Festa dos Sabores, no Restaurante Casa de Tereza, da 'chef' Tereza Paim, que recebe o 'chef' português Vítor Sobral e o 'chef' angolano Helt Araújo para uma sessão de degustação dos sabores dos três países.

PUB

Antes do arranque oficial, os três embaixadores, acompanhados pelo repórter João Alexandre e pelo fotógrafo Matheus Leite, atravessaram as águas da Baía de Todos os Santos e foram até à Ilha de Itaparica, em Vera Cruz, onde assistiram ao fabrico tradicional de mandioca, à extração de dendê e à venda de fruta e especiarias, passando por locais como a Casa de Farinha, o Museu da Memória Viva dos Quilombos do Tereré e Maragojipinho ou a Feira Popular de Vera Cruz.

Ler mais:

- Entrevista com Ricardo Viel: "Pilar e Saramago sentiram-se muito bem na Bahia"

- Festa dos Sabores abre o FELPO e os chefs foram em busca da inspiração

- Global Media organiza festival internacional no Brasil