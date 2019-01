As soluções desesperadas para as temperaturas historicamente baixas nos Estados Unidos

Depois de ser decretado o estado de emergência em Illinois, Michigan e Wisconsin, as temperaturas estão cada vez mais próximas de mínimos históricos em diferentes pontos dos Estados Unidos da América.

Em Chicago, esta quarta-feira, alguns trabalhadores da cidade decidiram incendiar os trilhos dos caminhos de ferro, de modo a garantir a circulação de algumas viagens de comboio, evitando a falta de transporte e descarrilamento de comboios - com este tipo de temperaturas, é enorme o risco do congelamento dos trilhos poder provocar falhas na hora de desviar um comboio.

Com escolas e vários serviços encerrados, os problemas chegam inclusive aos produtores de cerveja. O presidente da associação de vendedores de cerveja do Minnesota, Mike Madigan, confirmou à CNN que o ideal era ter "camiões aquecidos", mas que "poucos distribuidores" os têm.

O departamento de meteorologia de ​​​​​​​Des Moines, no Estado do Iowa, aconselhou as pessoas a "protegerem os pulmões do ar severamente frio", evitando respirações fundas e a "minimizarem as conversas" - ou seja, respirarem com menos intensidade e falarem menos.