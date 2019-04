Ataque aéreo atinge aeroporto de Trípoli

O único aeroporto operacional em Tripolí foi bombardeado esta segunda-feira e, posteriormente, encerrado pelas autoridades líbias.

De acordo com a Reuters, que cita uma testemunha, o aeroporto de Matiga está a ser evacuado.

O ataque aéreo acontece numa altura em que o país está dividido entre as forças no poder e o marechal Haftar.

Pelo menos 32 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas desde o início da ofensiva do marechal Haftar contra a capital líbia na quinta-feira, revela um novo balanço do Ministério da Saúde do Governo de União Nacional.

Violentos combates nas proximidades de Trípoli opuseram no domingo as forças paramilitares do marechal Haftar, que quer conquistar a capital, e as tropas do Governo de União Nacional (GNA, sigla em inglês), administração líbia que é reconhecida pela comunidade internacional.

Os Estados Unidos pediram, entretanto, "um cessar imediato" da ofensiva do marechal Haftar.

