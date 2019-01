Ataque a escola primária deixa vinte crianças feridas em Pequim

Pelo menos 20 crianças ficaram feridas, esta terça-feira, num ataque perpetrado por um homem numa escola primária em Pequim, informaram as autoridades chinesas.

As autoridades do distrito de Xicheng informaram que três das crianças se encontram gravemente feridas, mas não correm risco de vida e estão a receber tratamento hospitalar.

A mesma fonte detalhou que o suspeito foi preso no local e foi lançada uma investigação, mas não informou qual foi a arma utilizada.

A Escola Primária Afiliada No. 1 da Escola Normal de Xuanwu tem 2.537 alunos e 199 professores.

Várias escolas na China reforçaram a segurança, desde que, em 2010, quase vinte crianças foram mortas à porta das escolas, em ataques com faca.

Estes incidentes são normalmente protagonizados por pessoas com problemas psicológicos ou ressentimentos com a sociedade.

Em abril passado, um homem armado com uma faca matou sete estudantes e feriu 19, quando os jovens regressavam a casa, no norte do país.

A lei chinesa proíbe rigorosamente a venda e posse de armas de fogo, pelo que os ataques são geralmente feitos com facas, explosivos de fabrico artesanal ou por atropelamento.