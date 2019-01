Ataque a hotel em Nairobi. Há vários feridos, explosões e tiroteios

Um hotel e um edifício de escritórios em Nairobi, Quénia, estão a ser alvo de um ataque reclamado pelo grupo extremista al Shabaab.

Há um número indeterminado de feridos e relato de várias explosões e vários tiroteios no hotel DusitD2.

A polícia está evacuar os edifícios e os bombeiros tentam controlar a chamas que deflagraram em carros à entrada do hotel.

Chamados ao n.º14 de Riverside Drive, as autoridades deparam-se com três carros em chamas e pessoas a fugir do complexo de edifícios, incluindo uma mulher baleada na perna e três homens cobertos de sangue.

Um cabeleiro perto do local confirma que foi ouvido um grande estrondo após ter sido atirado algo para dentro do edifício e a polícia diz ter encontrado uma granada numa casa de banho.

Muitos dos resgatados dizem que tiveram de deixar colegas para trás para se salvarem. Os que ficaram esconderam-se debaixo das secretárias, à espera de serem salvos pelas forças policiais. Outros ainda saíam pelas janelas.



O porta-voz do grupo extremista, Abdiasis Abu Musad, reivindica o ataque. "Somos nós que estamos por detrás do ataque. A operação ainda está a decorrer", cita a Reuters.

Esta não é a primeira vez que o grupo islâmico al Shabaab ataca o Quénia. Em 2013 provocou a morte de dezenas de pessoas num centro comercial, e em 2015 atacou uma universidade, deixando quase 150 vítimas mortais.