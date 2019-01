"Ataque sonoro" contra embaixada dos EUA em Cuba? Afinal, eram só grilos

Os Estados Unidos mandaram retirar a maioria do corpo diplomático, em Cuba, por pensarem que estavam a ser vítimas de um "ataque sonoro". O caso remonta a 2017 e só agora terá sido conhecida a origem do problema.

Na altura, vários diplomatas norte-americanos queixaram-se de uma série de sintomas - como tonturas, vertigens, dores e zumbidos nos ouvidos -, o que levou as autoridades a atuar e a promover uma investigação por parte do FBI. Mas, agora, estará desfeito o mistério, segundo a televisão norte-americana CNN.

Cientistas ingleses e norte-americanos concluíram agora que a fonte do ruído será o eco do som produzido por grilos.

No estudo, os cientistas explicam que o som dos "grilos de cauda curta [anurogryllus celerinictus]" produzido para atrair as fêmeas "coincide, em intensidades específicas, com a gravação" divulgada pela agência de notíciasAssociated Press "em duração, repetição, intensidade, estabilidade do ritmo e oscilações por batida".

Apesar das conclusões, agora divulgadas, os cientistas não descartam a hipótese dos diplomatas terem mesmo sido alvo de um ataque.