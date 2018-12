Pelo menos três mortos em ataque terrorista no Irão

Um ataque terrorista, esta quinta-feira, na cidade portuária de Chabahar, no sudeste do Irão, provocou três mortos e vários feridos, noticiou a televisão estatal iraniana.

Chabahar, perto da fronteira do Irão com o Paquistão, no mar de Omã, abriga um novo porto recentemente construído e é uma zona económica livre para o país.

As autoridades estatais não identificaram quem estava por detrás do ataque e nenhum grupo o reivindicou até ao momento.