Até com o Pai Natal... Donald Trump tem mais uma gafe

Há 63 anos que os radares do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) acompanham o percurso do Pai Natal cada vez que o homem vestido de vermelho e com barbas brancas dá a volta ao mundo para distribuir presentes.

Este ano, nem com o shutdown, a paralisação parcial que há dias afeta o governo do Estados Unidos da América, a tarefa foi posta em causa e os militares que acompanham com radares aquilo que acontece nos céus deixaram de atender as chamadas de crianças ansiosas por conhecer o momento em que o Pai Natal passaria por cima da sua casa.

- Nuno Guedes

Ouça o resumo da história e das palavras de Trump pelo jornalista Nuno Guedes, com sonoplastia de José Manuel Cabo.

A novidade, neste 24 para 25 de dezembro, é que algumas chamadas foram atendidas pelo casal presidencial, Donald e Melania Trump, a partir da Casa Branca.

Uma das chamadas acabou, no entanto, por tornar-se notícia em quase todos os jornais dos Estados Unidos da América.

Donald Trump atende a chamada e do outro lado está Coleman, uma criança de sete anos, a quem o presidente deseja "Bom Natal!" para a seguir perguntar: "A escola vai bem? Ainda acreditas no Pai Natal?" .

O som do jornalista que gravou (e ao mesmo tempo se ria...) com a conversa não é perfeito, mas dá para perceber as palavras de Trump que acrescenta: "Because at seven it"s marginal, right?" , dando a entender que com sete anos são muito poucos os que acreditam no Pai Natal.

Apesar das palavras do presidente, os militares norte-americanos continuarão a acompanhar o percurso do homem que na noite de 24 para 25 de dezembro distribui presentes pelo Mundo.

Os radares revelam que a longa viagem de 2018 já acabou. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte fez mesmo contas e conclui que só este ano foram distribuídos mais de 7 mil milhões de presentes.