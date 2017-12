Atentado a igreja no Cairo faz 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram, esta sexta-feira, num ataque a uma igreja no sul do Cairo, no Egito, informou o Ministério da Saúde egípcio.

Entre as vítimas mortais estão dois recrutas e um oficial da polícia, um porteiro e ainda um dos atacantes, de acordo com a EFE. Outros cinco agentes de segurança ficaram feridos.

De acordo com as autoridades, o atacante foi morto a tiro pelas forças de segurança egípcias. Um segundo atacante terá ficado ferido e foi, de seguida, detido. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estiveram envolvidas no ataque.

O atentado aconteceu na igreja de Mar Mina, em Helwan, no sul da capital egípcia. Os atacantes terão tentado entrar na igreja abrindo fogo contra as portas e carregariam consigo explosivos.