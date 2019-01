Atentado junto a academia da polícia em Bogotá faz pelo menos cinco mortos

Um carro bomba explodiu esta quinta-feira junto a uma academia da polícia na capital colombiana Bogotá, causando vários feridos e mortos.

A informação da existência de vítimas mortais já foi confirmada pelas autoridades colombianas e pelo mayor da capital.

Testemunhas dizem que ouviram uma forte explosão que destruiu janelas em prédios junto à academia de polícia, na capital da Colômbia.



O presidente da Câmara de Bogotá diz que estão confirmados já cinco mortes e dez feridos. Enrique Penalosa afirmou ainda que todas as vítimas mortais fazem parte das forças de segurança.

As autoridades estão a atribuir a autoria do atentado a guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, que à revelia dos acordos de paz, ainda não depuseram as armas.

A explosão deu-se um pouco antes das 10h00, hora de Bogotá. Segundo com a Polícia Nacional, a detonação destruiu ainda vários automóveis que estavam na zona e e perto do local há edifícios com vidros partidos em resultado do rebentamento.