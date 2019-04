Ativistas despem-se no Parlamento britânico por causa da "crise climática"

Um grupo de ativistas que pretende evitar o colapso do planeta manifestou-se, esta segunda-feira, no Parlamento britânico, no dia em que se votam mais quatro opções para o Brexit.

Uma dezenas de membros do Extinction Rebellion despiram-se quase na totalidade e exibiram frases nos corpos como um "SOS" para a crise climática e para chamar a atenção dos governantes do Reino Unido.

"Lutar pela vida", "crise climática" ou "respeito pela vida" são algumas das frases possíveis de ler nos corpos dos ativistas.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the "elephant in the room" - Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne