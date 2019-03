Aumenta para 21 o número de mortos em ataque armado no Afeganistão

O último balanço indica que 21 pessoas morreram no ataque armado contra uma empresa de construção privada na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão.

De acordo com as autoridades locais, as últimas informações indicam que o ataque contra a empresa privada afegã MQ provocou a morte a 16 trabalhadores da construtora e a cinco atacantes, ferindo ainda nove civis.

O ataque contra as instalações da empresa situada perto do aeroporto de Jalalabad, província de Nangarhar, ocorreu durante a madrugada, mas ainda não foi reivindicado.

Segundo o porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyanai, os confrontos armados entre homens armados e elementos das forças de segurança começaram depois da explosão de um veículo armadilhado.

Além dos cinco atacantes, morreram "também 16 empregados da companhia e outras nove pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave".

A forças de segurança estão a fazer buscas na zona do aeroporto numa tentativa de encontrar algum dos atacantes em fuga assim como procuram eventuais engenhos armadilhados.

Zabihullah Zmarai, membro do Conselho Provincial, disse que a construtora que foi alvo do ataque armado encontra-se perto do aeroporto onde estão concentradas forças militares dos Estados Unidos.

"A empresa faz serviços de construção no aeroporto", disse Zmari.

A província de Nangarhar faz fronteira com o Paquistão, numa zona onde se concentram forças do grupo extremista Estado Islâmico.

Segundo a Inspeção-geral para a Reconstrução do Afeganistão, do Congresso dos Estados Unidos, o governo afegão controla cerca de 55% do território nacional e os talibãs detêm 11% do país sendo que o restante território continua a ser disputado.

A violência contra os civis é constante: de acordo com o último relatório das Nações Unidas sobre a guerra no Afeganistão indica que morreram 3.804 civis, em 2018, o que corresponde a um aumento de 11% em relação ao ano anterior.