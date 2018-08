Autocarro despista-se e cai de um viaduto na Finlândia. Quatro mortos confirmados

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um despiste de um autocarro, que acabou por cair de um viaduto, na Finlândia. O veículo caiu em cima de uma linha ferroviária, na cidade de Kuopio, localizada no centro do país, levando à interrupção da circulação de comboios naquela região.

De acordo com as autoridades, o autocarro transportava mais de 20 passageiros, sendo que pelo menos dois ficaram feridos com gravidade.

Fonte policial adiantou ainda que na origem do acidente está uma falha técnica nos travões do autocarro.