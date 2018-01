Autor de "Fire and Fury" acredita que o livro vai fazer Trump cair

Michael Wolff diz à rádio BBC que a conclusão a que chega no livro - que Trump não tem condições para ser Presidente - está-se a tornar uma opinião generalizada.

"Eu acho que um dos efeitos interessantes do livro até agora é que" se começa a perceber "que o Rei vai nu", disse Wolff numa entrevista transmitida este sábado.

Pouco depois Trump voltou ao Twitter para responder. O presidente norte-americano argumenta que "na verdade, durante toda a minha vida, os meus dois maiores recursos têm sido a minha estabilidade mental e ser, tipo, muito esperto".

Esperto, não. Um génio, mesmo.

"A história que eu conto no livro apresenta esta administração de tal forma que se percebe que ele não pode trabalhar", disse o autor do livro. "De repente, todas a gente está a dizer "ó meu deus, é verdade, ele não tem roupa. E essa perceção e forma de pensar que, finalmente, vai acabar com esta presidência".

Há poucos dias, no momento em que foi lançado, Trump afirmou que o livro está cheio de mentiras.



Michael Wolff teve durante mais de um ano, acesso ao círculo íntimo de Trump, meses antes e também depois das eleições. O autor retrata uma Casa Branca caótica, um presidente que estava mal preparado para conquistar o cargo em 2016 e colaboradores do Presidente que desprezam as suas capacidades.