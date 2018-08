Autor moral do atentado em Barcelona continua à solta na Europa

O homem que terá planeado os ataques de 17 de agosto de 2017 na Catalunha circula livremente pela Europa, avança o jornal El Periódico.

Fontes da investigação referem que o terrorista comandou os ataques em Barcelona e Cambrils à distância, numa cidade do centro da Europa.

No entanto, as fontes do jornal catalão não divulgam a nacionalidade ou a idade do cérebro dos atentados.

No início da investigação, o imã da cidade catalã Ripoll, Abdelbaki Es Satty, que morreu na véspera dos ataques, chegou a ser identificado como o autor moral do atentado.

Os seis autores materiais dos ataques, com idades entre os 17 e os 24 anos, foram mortos pela polícia.

Reivindicados pelo Daesh, os ataques em Barcelona e Cambrils fizeram 16 mortos, incluindo duas portuguesas.