Avião caça desapareceu dos radares em França

Um avião caça desapareceu dos radares, esta quinta-feira, numa zona montanhosa entre Doubs e Jura, em França. Segundo o Est Républicain, já foram encontrados os primeiros destroços da aeronave, um pára-quedas e um cartão. Até agora ainda não há indícios dos militares.

O aparelho em causa é um Mirage 2000D e, de acordo com a imprensa francesa, terá descolado da base aérea de Nancy-Ochey.

A France Info revela que a tese de acidente estará confirmada e que dois militares estavam a bordo do avião.

Informações das autoridades de Doubs, citadas pela Reuters, revelam que o avião "não estava armado e não tinha reservatório suplementar".

O plano de resgate, que coordena a busca de "uma aeronave que poderá ter aterrado ou caído", foi desencadeado pelo autarca de Doubs às 11h45 (locais, 10h45 em Lisboa), de acordo com a autarquia, no departamento de mesmo nome, no nordeste de França.

"Estamos a buscar o avião que desapareceu do radar numa área entre o Haut-Doubs e Haut-Jura", referiu ainda a autarquia.



Fonte militar confirmou que estão em curso operações para localizar o avião e, até ao momento, os dois militares que estão a bordo do avião ainda não fizeram contacto com as autoridades.