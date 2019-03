Avião russo com 225 pessoas a bordo aterra de emergência após ameaça de bomba

Um avião da companhia aérea Ural Airlines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência esta segunda-feira por suspeita de que estaria uma bomba a bordo.

O aparelho com 225 pessoas a bordo proveniente do Barém e com destino a Moscovo foi obrigado a aterrar e em Baku, no Azerbaijão.

O voo U6-1116 estava em rota para o aeroporto de Domodedovo quando a tripulação recebeu um alerta para a eventual presença de "itens restritos" a bordo, disse o porta-voz da companhia Ural Airlines.

Fonte do aeroporto de Baku disse à Reuters que um passageiro foi detido, mas não foi encontrado qualquer objeto suspeito a bordo.