Aviso aos senhores passageiros: avião com destino a Düsseldorf aterrou em... Edimburgo

Um avião da British Airways que fazia a ligação entre Londres e Düsseldorf acabou por aterrar... em Edimburgo. Tudo não passou de um erro. Passageiros e tripulação só se aperceberam do sucedido perto do destino, quando o comandante anunciou a meteorologia na capital escocesa.

De acordo com a BBC, a companhia alemã WDL Aviation contratou a British Airways, mas um erro na documentação acabou por levar os passageiros até à Escócia.

Já no avião, perto de Edimburgo, e na altura em que o comandante anuncia que a aterragem na cidade está para breve, a agitação dos passageiros levou à grande questão: quem queria ir para Düsseldorf? A resposta foi clara, todos os passageiros colocaram o braço no ar.

The flight has been diverted to Edinburgh, we don't have any information as to why at the moment. There is an estimated departure time of 10:30 from Edinburgh to make way to Dusseldorf. Sarah