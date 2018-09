Bailarinos em vez de mísseis nos 70 anos da Coreia do Norte

A Coreia do Norte assinalou este domingo o 70.º aniversário da fundação do país com o regresso dos chamados "Jogos das Massas", após cinco anos de pausa.

Milhares de bailarinos, ginastas, praticantes de artes marciais e cantores participam nos espetáculos com temáticas associadas à propaganda norte-coreana.

Realizou-se ainda o tradicional desfile militar em Pyongyang, mas este ano, segundo a Reuters, apenas foram exibidos mísseis de curto alcance, uma vez que os mísseis balísticos intercontinentais foram alvo de várias sanções internacionais.