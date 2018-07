Conheça a moeda comemorativa do centenário do nascimento de Nelson Mandela

"Utata [o pai da Nação] representa a melhor versão de nós próprios como sul-africanos e não existe momento mais apropriado do que o seu aniversário centenário para honrar o que ele representa, com estas notas bancárias e uma moeda de cinco randes", disse Lesetja Kganyago, governador do Banco de Reserva da África do Sul (Sarb, sigla em inglês), em conferência de imprensa.

O Sarb afirmam que as anotações descrevem a vida de Mandela, desde tenra idade na sua aldeia [Qunu] no Cabo Oriental, como filho de um chefe tradicional; os 27 anos de encarceramento e o fim do apartheid em 1994, quando foi eleito chefe de Estado.

Nelson Mandela morreu em 2013, aos 95 anos.

Entre os convidados presentes na cerimónia, realizada sexta-feira em Pretória, estiveram Ndileka Mandela e os governadores dos bancos centrais do Botswana e do Lesoto.

O lançamento da nova série comemorativa faz parte de uma série de actividades que o governo sul-africano tem vindo a organizar ao longo do ano.

Uma palestra anual para assinalar o 'Dia de Mandela', data do seu aniversário, pelo ex-presidente dos EUA Barack Obama está agendada para a próxima semana, em Joanesburgo.

O Banco de Reserva divulgou ainda uma 'app' de acompanhamento a esta série comemorativa de notas e moeda de cinco de randes, com conteúdos sobre a vida de Mandela e recursos de segurança.