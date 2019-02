Banco russo congela contas de petrolífera venezuelana

O banco russo Gazprombank decidiu congelar as contas da petrolífera venezuelana PDVSA para evitar sanções dos Estados Unidos. De acordo com a agência Reuters, o banco suspendeu todas as transações com a empresa.

A notícia surge depois de a petrolífera ter ordenado às empresas parceiras que utilizassem uma conta do banco russo.

A gigante venezuelana tentava assim contornar as sanções norte-americanas, impostas no fim de janeiro, para bloquear o acesso do governo de Nicolás Maduro às receitas da venda de petróleo.

A decisão do banco russo surge numa altura em que Juan Guaidó, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, conta com largo apoio internacional.