Bebida energética retirada do mercado da Zâmbia por conter Viagra

Na Zâmbia, a bebida energética "SX" foi retirada do mercado. As autoridades de saúde detetaram que o refrigerante foi adulterado com Viagra, um medicamento usado no tratamento da disfunção erétil e que só está disponível sob receita médica.

Segundo relata a agência Reuters, em dezembro as autoridades sanitárias encontraram vestígios do fármaco na bebida e, pouco depois, foi a vez de o regulador no Uganda fazer a mesma descoberta.

O Uganda é um dos páises para onde a "SX" é exportada. Entretanto, também já o Maláui proibiu a importação da bebida.

O "SX" é um refrigerante muito popular na Zâmbia, vendido em supermercados e bares. A agência Reuters conta que o primeiro sinal de alerta foi dado por um homem que, após ter bebido "SX",... teve uma ereção de seis horas.