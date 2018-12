Bem-vindo, 2019

Na Nova Zelândia, ilhas Tonga, Samoa, Natal, Austrália, Japão, Coreia do Sul, algumas partes da Rússia, Indonésia, Índia, Sri Lanka, Azerbaijão e oito outros países incluindo Arménia, Omã e ilhas Seicheles foram os primeiros a chegar a 2019.

Às 22h00, pela hora de Lisboa, é a vez da Grécia e 30 outros países, incluindo África do Sul, Síria e Finlândia, festejarem a passagem de ano.

Às 23h00, pela hora de Lisboa, é a vez da Alemanha e 43 outros países, incluindo Noruega, França, Itália e Tunísia.

Às 00h00 tocam as 12 badaladas em Portugal e 26 outros países, incluindo Reino Unido e Marrocos.

Às 04h00, madrugada de domingo, pela hora de Lisboa, chegará a algumas zonas do Canadá e 29 outros países, incluindo Venezuela e Bolívia.

Às 06h00, pela hora de Lisboa, chegará partes dos Estados Unidos e América Central.

Às 09h00, pela hora de Lisboa, chegará ao Alasca e algumas regiões da polinésia francesa.

As ilhas Outlying são as últimas a receber 2017, pelas 12h00 de domingo, hora de Lisboa.

As ilhas do Pacífico são simultaneamente o primeiro e último lugar habitado a entrar em 2018. As ilhas Samoa são as primeiras a entrar no ano novo, mas as ilhas da Samoa Americana, são as últimas, 25 horas depois. No entanto, apenas separam as duas ilhas 80 quilómetros.