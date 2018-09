Bill Cosby condenado e pena de prisão por abuso sexual

Bill Cosby foi esta terça-feira condenado a uma pena de prisão que pode ir de três a 10 anos, por três crimes de abuso sexual, cometidos sobre Andrea Constant. A mulher, que na altura era amiga de Cosby, terá sido drogada e obrigada a ter relações sexuais com o ator e comediante, na sua casa em 2004. No futuro, o octagenário pode ser elegível para sair em liberdade condicional.

Cosby é a primeira celebridade a ser condenada por abuso sexual desde o início do movimento #MeToo e saiu do tribunal algemado. Os advogados do ator de 81 anos já fizeram saber que vão recorrer da decisão.

O juiz do tribunal de Montgomery County, Steven O'Neill, que aplicou a pena, decidiu também designar Cosby de "predador sexual violento", à luz da lei do estado da Pensilvânia. Tal designação faz com que Cosby tenha que frequentar consultas de aconselhamento mensais. Além disto fica registado, nos arquivos das autoridades, como criminoso sexual, o que fará com que os vizinhos e escolas sejam notificados da sua morada e crimes.

Cosby foi acusado de abuso sexual por mais de 50 mulheres, sendo que alguns dos relatos remontam a algumas décadas atrás, pelo que já prescreveram.

Esta segunda-feira, os procuradores tinham pedido a pena máxima de prisão, de 10 anos, para Cosby, bem como o pagamento de uma multa de 25 mil dólares e das custas do processo.

Por outro lado, os advogados do ator tinham invocado a "fragilidade e cegueira" de Cosby para pedirem prisão domiciliária e não em estabelecimento prisional.