"Ele conheceu pessoas que lhe fizeram uma lavagem ao cérebro", diz mãe de Bin Laden

A família de Bin Laden continua a ser uma parte influente da dinastia governante na Arábia Saudita mas ao mesmo tempo é uma memória do momento mais sombrio da história do reino onde nasceram 15 dos 19 sequestradores que lançaram os aviões contra Nova Iorque e Washington.

O jornal britânico Guardian consegue uma entrevista em casa do clã Bin Laden e esta é a primeira vez que um jornalista consegue falar com a mãe do homem que lançou o terrorismo global.

Este é um artigo que mostra uma família que não esquece, não esquece o pequeno e inteligente Osama, não esquece a vergonha que sentiu depois de 11 de setembro e apela ao filho de Bin Laden que não siga as pisadas do pai.

A entrevista foi feita num espaçoso salão de uma casa em Jeddah, na Arábia Saudita. A marcar o espaço está uma fotografia de Bin Laden, vestido com camuflado militar.

A mãe está sentada ao lado da imagem do filho mais velho, com um Hijab vermelho na cabeça. Alia Ghanem, é uma verdadeira matriarca mas não está sozinha para esta conversa; ela tem a companhia de dois irmãos de Osama, Ahmad e Hassan.

Também está presente Mohammed al-Attas, o padrasto dos Bin Laden e que criou Osama até à idade adulta.

Para esta mãe, Osama ainda é um filho querido que de alguma forma se perdeu no caminho. "A minha vida é muito difícil porque ele se afastou" mas "ele era um rapaz muito bom que gostava muito de mim".

Durante anos a poderosa família, ligada ao núcleo real da Arábia Saudita" nunca falou sobre o filho terrorista mas a nova liderança do príncipe Mohammed bin Salman autorizou o jornalista do Guardian a fazer a entrevista a uma família que tem todos os movimentos monitorizados.

Para começar a conversa a mãe afirma que "ele tinha 20 anos e conheceu pessoas que lhe fizeram uma lavagem ao cérebro. Pode dizer que é um culto."

A mãe recorda um rapaz tímido com grandes capacidades académicas mas durante o ensino superior no curso de economia em Jeddah foi radicalizado.

"As pessoas na universidade mudaram-no". Uma das pessoas que Osama conheceu na altura foi um elemento da irmandade muçulmana que se tornou seu conselheiro espiritual.

A mãe confessa que Osama conseguia financiamento para o grupo e sempre lhe disse para se afastar mas Osama nunca admitiu à mãe aquilo que estava a fazer.

No entanto os irmãos revelam que nos anos 80, "todos aqueles que o conheciam nos primeiros tempos o respeitavam e tinham muito orgulho" no seu combate contra os soviéticos no Afeganistão.

Naquele tempo (anos 80), na Arábia Saudita, Bin Laden passou a ser conhecido como Osama, o Mujahidin, o lutador.

No final, o jornalista questiona a família sobre o filho mais novo de Bin Laden, que alegadamente se encontra no Afeganistão e continua as atividades terroristas do pai.

Um irmão de Osama afirma apenas "que deus o guie e pense duas vezes sobre aquilo que está a fazer e não siga os passos do pai porque isso será horrível para a sua alma".