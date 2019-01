Bloco defende que Portugal deve colocar-se do lado do povo venezuelano

O Bloco de Esquerda entende que Portugal não deve tomar uma posição de apoio, seja a Maduro, seja a Guaidó. À TSF, o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, defende que é do lado da população venezuela e da defesa de eleições livres que Portugal deve situar-se.

"Tomar posições neste momento será acirrar ainda mais as pressões que já estão num nível tão sensível. Colocar os interesses de Portugal à frente é não colocar os interesses do lado de nenhuma das partes que estão a disputar o futuro da Venezuela", mas sim do lado do próprio povo, defende o líder parlamentar bloquista.

Neste sentido, Pedro Filipe Soares reforça que "o destino da Venezuela aos venezuelanos diz respeito. Nós não somos observadores imparciais mas somos observadores interessados porque temos quase meio milhão de portugueses naquele país", lembrou o deputado.

Por esta razão, "a paz e a definição de um futuro feita com tranquilidade e de forma pacífica é importante para os venezuelanos, para as venezuelanas e também para a comunidade portuguesa", explicou Pedro Filipe Soares.

