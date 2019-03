Boeing 737 MAX 8 sem passageiros aterra com sucesso na Florida após avaria no motor

Um Boeing 737 MAX 8, da Southwest Airlines Co, que declarou emergência após uma avaria relacionada com um problema no motor aterrou com sucesso no Aeroporto Internacional de Orlando, no estado da Florida.

Neste voo não seguiam passageiros, uma vez que esta deslocação fazia parte de um reposicionamento do avião, que tinha como destino Victorville, na Califórnia.

O incidente, que ocorreu por volta das 18h50, foi confirmado pela Agência Federal de Aviação (FAA). Esta mesma agência proibiu os 737 MAX de realizar voos após os dois acidentes mortais em que este mesmo modelo de aparelho esteve envolvido em outubro.

Ainda assim, estavam permitidos voos como este, que têm como objetivo mover aviões entre aeroportos. A Boeing já fez saber, através de um representante, que "está ao corrente do incidente e a prestar auxílio à sua cliente [a Shouthwest Airlines]". A companhia aérea, contactada pela Reuters, não quis comentar.

