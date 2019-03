Boeing "a finalizar" atualização de software do modelo 737 MAX

O fabricante de aviões norte-americano Boeing está prestes a "finalizar" o desenvolvimento de uma correção ao sistema MCAS do seu avião 737 MAX, que esteve na causa da tragédia da Lion Air, foi anunciado em comunicado.

PUB

"A Boeing está a finalizar o desenvolvimento de uma atualização de 'software' já anunciada e a revisão do manual de treino dos pilotos para corrigir os erros dos sensores MCAS", segundo o comunicado assinado pelo presidente, Dennis Muilenburg.

A agência reguladora do transporte aéreo dos Estados Unidos da América deu ao fabricante até abril para modificar o sistema MCAS.

As investigações sobre a tragédia da Lion air, que matou 189 pessoas em outubro passado, e o acidente com um avião da Ethiopian Airlines 737 MAX 8, que matou 157 pessoas em 10 de março, continuam.

O ministro dos Transportes da Etiópia disse hoje que havia semelhanças entre os dois acidentes, sem dar mais detalhes.

Os primeiros elementos relativos ao voo da Lion Air apontam para mau funcionamento do sistema de estabilização de voo, o MCAS.

Além disso, pilotos dos Estados Unidos da América informaram ter tido problemas com o mesmo sistema.

O MCAS, projetado especificamente para o 737 MAX de modo a lidar com motores maiores e mais pesados do que a geração anterior do 737, coloca a aeronave em "mergulho" quando está parada para recuperar a velocidade , fazendo uma avaliação errada.

A agência norte-americana reguladora do transporte aéreo defendeu hoje o seu processo de certificação 737 MAX, incluindo o MCAS, depois de o jornal Seattle Times ter noticiado que foi feito à pressa e que o relatório de análise tinha erros "significativos".

LER MAIS:

- Caixas negras de avião da Etiópia revelam semelhanças com outra queda do mesmo modelo

- Problemas desde o início e momentos de pânico. As mensagens do piloto da Ethiopian Airlines

- União Europeia suspende todos os voos dos Boeing 737 Max 8 e 9

- Companhia que voa em Portugal suspende Boeing 737 Max

- Número de países a suspender Boeing 737 Max 8 não pára de crescer

- Piloto reportou problemas e pediu para voltar para trás. Caixas negras vão ser analisadas na Europa